Курси долара і євро виросли. Курси валют у банках

Курс долара виріс на 3 копійки, курс євро – на 10

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У п’ятницю, 2 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 3 коп. і складає 37,57 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. до 38,15 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,15 рн, максимальний – 37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,25 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10 коп. і склав 40,76 грн. Курс продажу виріс на 6 коп. до 41,68 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,05 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, а максимальний – 42 грн.

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