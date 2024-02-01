Українці сумлінно платять податки: заплатили на сім мільярдів більше плану на січень
Надходження податків до зведеного бюджету України склали 96 млрд грн у січні 2024 року, що на 13,6% (7,3 млрд грн) більше від запланованих зборів Міністерством фінансів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
До державного бюджету надійшло 66,5 млрд грн податків, до місцевих бюджетів – 29,5 млрд грн.
У повному обсязі виконано показники розпису Мінфіну з податку на додану вартість – +28,6% (+7,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – +6,5% (+0,4 млрд грн).
Платникам на рахунки відшкодовано 9,8 млрд грн ПДВ.
У розрізі основних платежів у січні 2024 року приріст, порівнюючи з січнем 2023 року, складає з податку на додану вартість – утричі (+23,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – +14,7% (+1,7 млрд грн), з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – +25,9% (+1,4 млрд грн), податку на прибуток – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).
"Платники продовжують сумлінно підтримувати державу сплаченими податками. Завдяки їхній активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам", — прокоментували у Податковій службі.
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