Украинцы добросовестно платят налоги: заплатили на семь миллиардов больше плана на январь

В Украине выросли поступления по НДС и акцизу

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Поступления налогов в сводный бюджет Украины составили 96 млрд грн в январе 2024 года, что на 13,6% (7,3 млрд грн) больше запланированных сборов Министерством финансов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В государственный бюджет поступило 66,5 млрд грн налогов, в местные бюджеты – 29,5 млрд грн.

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В полном объеме выполнены показатели росписи Минфина по налогу на добавленную стоимость – +28,6% (+7,8 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввозимых товаров (продукции) – +6,5% (+0,4 млрд грн).

Плательщикам на счета возмещено 9,8 млрд грн НДС.

В разрезе основных платежей в январе 2024 года прирост, по сравнению с январем 2023 года, составляет по налогу на добавленную стоимость – в три раза (+23,2 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – +14,7% (+1,7 млрд грн), по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – +25,9% (+1,4 млрд грн), налогу на прибыль – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).

"Налогоплательщики продолжают добросовестно поддерживать государство уплаченными налогами. Благодаря их активной гражданской позиции и патриотизму бюджет стабильно получает столь необходимые средства для Вооруженных Сил Украины и социальных выплат нашим гражданам", — прокомментировали в Налоговой службе.

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