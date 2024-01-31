Налоговая посчитала, сколько денег оставили за год в Буковеле
В курортном Буковеле за 2023 год все предприниматели показали 4,6 млрд грн выручки. При этом в декабре она выросла в 2,3 раза по сравнению с ноябрем – с 258,9 до 601,3 млн грн. Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области.
Значительный рост выручки налоговики связывают с увеличением количества зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов после того, как Верховная Рада частично сняла мораторий на налоговые проверки с 1 октября 2023 года, а с 1 декабря их расширили согласно новому закону.
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Еще до возобновления ответственности за нарушение предпринимателями фискальной дисциплины налоговые инспекторы посетили практически каждого предпринимателя области, в т.ч. в курортных зонах, рассказали в Налоговой. Они "разъяснили основные нормы законодательства, произошедшие в нем изменения и при необходимости оказали практическую помощь по установлению и регистрации кассовых аппаратов".
Налоговики считают, что на уменьшение количества налоговых нарушений эффективно повлияла и контрольно-проверочная работа, проводимая работниками службы в области.
По состоянию на начало декабря 2023 года в Украине работало более 287 000 РРО и 554 000 ПРРО. Всплеск установок ПРО в прошлом году пришелся на сентябрь: +15% за месяц.
По результатам проведенных в прошлом году и январе 2024 года проверок налоговики доначислили предпринимателям Буковеля более 5 млн грн штрафов, выявили шесть случаев предпринимательской деятельности без госрегистрации и 10 фактов торговли алкогольными и табачными изделиями без лицензий.
Совместно с работниками Нацполиции Налоговая изъяла из незаконного обращения подакцизную продукцию на 30 400 грн. Кроме того, налоговики зафиксировали пять случаев неофициального трудоустройства.
- С 1 октября 2023 года все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) – так называемые кассовые аппараты.
- 6 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки. Возобновление проверок бизнеса было одним из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.
- За неполный 2023 год Налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушение при использовании ПРРО на общую сумму 1,65 млрд грн. Это втрое больше, чем за весь 2021 год.