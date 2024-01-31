Налоговая посчитала, сколько денег оставили за год в Буковеле

Выручка на курорте в Карпатах в конце года выросла более чем вдвое. Налоговики связывают это с возобновлением штрафов за отсутствие кассовых аппаратов

Фото: ДПС в Ивано-Франковской области

В курортном Буковеле за 2023 год все предприниматели показали 4,6 млрд грн выручки. При этом в декабре она выросла в 2,3 раза по сравнению с ноябрем – с 258,9 до 601,3 млн грн. Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области.

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Значительный рост выручки налоговики связывают с увеличением количества зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов после того, как Верховная Рада частично сняла мораторий на налоговые проверки с 1 октября 2023 года, а с 1 декабря их расширили согласно новому закону.

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Еще до возобновления ответственности за нарушение предпринимателями фискальной дисциплины налоговые инспекторы посетили практически каждого предпринимателя области, в т.ч. в курортных зонах, рассказали в Налоговой. Они "разъяснили основные нормы законодательства, произошедшие в нем изменения и при необходимости оказали практическую помощь по установлению и регистрации кассовых аппаратов".

Налоговики считают, что на уменьшение количества налоговых нарушений эффективно повлияла и контрольно-проверочная работа, проводимая работниками службы в области.

Справка ПРРО работает в виде компьютерной программы или мобильного приложения, устанавливаемого на любой удобный девайс. В то время как РРО – это отдельное устройство (специализированный кассовый аппарат).



ПРРО работает в виде компьютерной программы или мобильного приложения, устанавливаемого на любой удобный девайс. В то время как РРО – это отдельное устройство (специализированный кассовый аппарат). По состоянию на начало декабря 2023 года в Украине работало более 287 000 РРО и 554 000 ПРРО. Всплеск установок ПРО в прошлом году пришелся на сентябрь: +15% за месяц.

По результатам проведенных в прошлом году и январе 2024 года проверок налоговики доначислили предпринимателям Буковеля более 5 млн грн штрафов, выявили шесть случаев предпринимательской деятельности без госрегистрации и 10 фактов торговли алкогольными и табачными изделиями без лицензий.

Совместно с работниками Нацполиции Налоговая изъяла из незаконного обращения подакцизную продукцию на 30 400 грн. Кроме того, налоговики зафиксировали пять случаев неофициального трудоустройства.