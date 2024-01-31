Податкова порахувала, скільки грошей лишили за рік у Буковелі

Виторг на курорті у Карпатах наприкінці року зріс більш ніж удвічі. Податківці пов'язують це з поновленням штрафів за відсутність касових апаратів

Фото: ДПС в Івано-Франківській області

У курортному Буковелі за 2023 рік усі підприємці показали 4,6 млрд грн виторгу. Водночас у грудні він зріс у 2,3 раза порівняно з листопадом – із 258,9 до 601,3 млн грн. Про це повідомила Державна податкова служба в Івано-Франківській області.

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Значне зростання виторгу податківці пов'язують зі збільшенням кількості зареєстрованих бізнесом касових апаратів після того, як Верховна Рада частково зняла мораторій на податкові перевірки з 1 жовтня 2023 року, а з 1 грудня їх розширили згідно з новим законом.

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Ще до відновлення відповідальності за порушення підприємцями фіскальної дисципліни податкові інспектори відвідали практично кожного підприємця області, в т.ч. у курортних зонах, розповіли в Податковій. Вони "роз’яснили основні норми законодавства, зміни, які відбулися в ньому, та за потреби надали практичну допомогу щодо встановлення та реєстрації касових апаратів".

Податківці вважають, що на зменшення кількості податкових порушень ефективно вплинула і контрольно-перевіркова робота, яку проводять працівники служби в області.

Довідка ПРРО працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного застосунку, що встановлюються на будь-який зручний девайс. Тоді як РРО – це окремий пристрій (спеціалізований касовий апарат).



Станом на початок грудня 2023 року в Україні працювали понад 287 000 РРО та 554 000 ПРРО. Сплеск встановлень ПРРО торік припав на вересень: +15% за місяць. ПРРО працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного застосунку, що встановлюються на будь-який зручний девайс. Тоді як РРО – це окремий пристрій (спеціалізований касовий апарат).Станом на початок грудня 2023 року в Україні працювали понад 287 000 РРО та 554 000 ПРРО. Сплеск встановлень ПРРО торік припав на вересень: +15% за місяць.

За результатами проведених торік та у січні 2024 року перевірок податківці донарахували підприємцям Буковелю понад 5 млн грн штрафів, виявили шість випадків підприємницької діяльності без держреєстрації та 10 фактів торгівлі алкогольними й тютюновими виробами без ліцензій.

Спільно з працівниками Нацполіції Податкова вилучила з незаконного обігу підакцизну продукцію на 30 400 грн. Крім того, податківці зафіксували п'ять випадків неофіційного працевлаштування.