Податкова порахувала, скільки грошей лишили за рік у Буковелі
У курортному Буковелі за 2023 рік усі підприємці показали 4,6 млрд грн виторгу. Водночас у грудні він зріс у 2,3 раза порівняно з листопадом – із 258,9 до 601,3 млн грн. Про це повідомила Державна податкова служба в Івано-Франківській області.
Значне зростання виторгу податківці пов'язують зі збільшенням кількості зареєстрованих бізнесом касових апаратів після того, як Верховна Рада частково зняла мораторій на податкові перевірки з 1 жовтня 2023 року, а з 1 грудня їх розширили згідно з новим законом.
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Ще до відновлення відповідальності за порушення підприємцями фіскальної дисципліни податкові інспектори відвідали практично кожного підприємця області, в т.ч. у курортних зонах, розповіли в Податковій. Вони "роз’яснили основні норми законодавства, зміни, які відбулися в ньому, та за потреби надали практичну допомогу щодо встановлення та реєстрації касових апаратів".
Податківці вважають, що на зменшення кількості податкових порушень ефективно вплинула і контрольно-перевіркова робота, яку проводять працівники служби в області.
Станом на початок грудня 2023 року в Україні працювали понад 287 000 РРО та 554 000 ПРРО. Сплеск встановлень ПРРО торік припав на вересень: +15% за місяць.
За результатами проведених торік та у січні 2024 року перевірок податківці донарахували підприємцям Буковелю понад 5 млн грн штрафів, виявили шість випадків підприємницької діяльності без держреєстрації та 10 фактів торгівлі алкогольними й тютюновими виробами без ліцензій.
Спільно з працівниками Нацполіції Податкова вилучила з незаконного обігу підакцизну продукцію на 30 400 грн. Крім того, податківці зафіксували п'ять випадків неофіційного працевлаштування.
- З 1 жовтня 2023 року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, мають використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) – так звані касові апарати.
- 6 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Відновлення перевірок бізнесу було однією з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.
- За неповний 2023 рік Податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення під час використання ПРРО на загальну суму 1,65 млрд грн. Це втричі більше, ніж за весь 2021 рік.