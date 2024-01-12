Кількість штрафів за відсутність ПРРО вже утричі більша, ніж за весь 2021 рік

Податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення під час використання ПРРО за неповний 2023 рік

Ілюстративне фото: business.diia.gov.ua

Податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення під час використання ПРРО на загальну суму 1,65 млрд грн за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік, інформує Опендатабот.

Загалом понад 287 000 РРО та 554 000 ПРРО працюють в Україні станом на початок грудня 2023 року. Сплеск встановлень ПРРО торік припав на вересень: +15% за місяць.

Довідка ПРРО працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного застосунку, що встановлюються на будь-який зручний девайс. Тоді як РРО — це окремий пристрій (спеціалізований касовий апарат). ПРРО працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного застосунку, що встановлюються на будь-який зручний девайс. Тоді як РРО — це окремий пристрій (спеціалізований касовий апарат).

Як зазначають в українській компанії з автоматизації закладів Poster, більшість підприємців до останнього були не готові до повернення перевірок. Запит на ПРРО стрімко виріс в останній тиждень вересня – в 1,5-2 рази від звичайного. Це пов'язано зі скасуванням у жовтні мораторію на перевірки наявності касових апаратів.

Наразі кількість "кас у смартфоні" майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівнюючи з листопадом 2021 року, кількість ПРРО зросла учетверо, а кількість РРО зменшилася на 5%.

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