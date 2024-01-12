Количество штрафов за отсутствие ПРРО уже втрое больше, чем за весь 2021 год

Налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушение при использовании ПРРО за неполный 2023 год

Иллюстративное фото: business.diia.gov.ua

Налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушение при использовании ПРРО на общую сумму 1,65 млрд грн за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год, сообщает Опендатабот.

В общей сложности более 287 000 РРО и 554 000 ПРРО работают в Украине по состоянию на начало декабря 2023 года. Всплеск установок ПРРО в прошлом году пришелся на сентябрь: +15% в месяц.

Справка ПРРО работает в виде компьютерной программы или мобильного приложения, устанавливаемого на любой удобный девайс. В то время как РРО — это отдельное устройство (специализированный кассовый аппарат). ПРРО работает в виде компьютерной программы или мобильного приложения, устанавливаемого на любой удобный девайс. В то время как РРО — это отдельное устройство (специализированный кассовый аппарат).

Как отмечают в украинской компании по автоматизации заведений Poster, большинство предпринимателей до последнего были не готовы к возвращению проверок. Запрос на ПРРО стремительно вырос в последнюю неделю сентября – в 1,5-2 раза от обычного. Это связано с отменой в октябре моратория на проверку наличия кассовых аппаратов.

Пока количество "касс в смартфоне" почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло вчетверо, а количество РРО уменьшилось на 5%.

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