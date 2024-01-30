В налоговой рассказали, к кому нагрянут с проверками в этом году
С 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены в частности компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, и компании, предоставляющие финансовые услуги. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
В план-график проведение документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены:
→ производители и продавцы подакцизной продукции;
→ игорный бизнес;
→ компании, оказывающие финансовые и платежные услуги;
→ нерезиденты, работающие через обособленные подразделения.
Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те отвечают хотя бы одному из критериев:
→ уровень уплаты налога на прибыль менее 50% в отрасли;
→ уровень уплаты НДС менее 50% в отрасли;
→ выплата зарплаты меньше средней в отрасли;
→ дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской;
→ годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов – более 75% от суммы годового дохода.
Налоговики также отметили, что при формировании плана графика проведения документальных плановых проверок на 2024 год учитываются показатели положительной динамики уровней уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года; уровней начисления и/или выплаты налоговым агентом – юридическим лицом доходов в виде заработной платы за девять месяцев 2023 года.
- Зеленский 6 декабря подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки. Возобновление проверок бизнеса было одним из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.