У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками цього року
З 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені зокрема компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги. Про це інформує Головне управління ДПС у Київській області.
До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:
→ виробники й продавці підакцизної продукції;
→ гральний бізнес;
→ компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
→ нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.
Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:
→ рівень сплати податку на прибуток менший за 50% у галузі;
→ рівень сплати ПДВ менший за 50% у галузі;
→ виплата зарплати менше середньої у галузі;
→ дебіторська заборгованість удвічі більша за кредиторську;
→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат – понад 75% суми річного доходу.
Податківці також зазначили, що під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у відповідній галузі за дев'ять місяців 2023 року; рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев'ять місяців 2023 року.
- Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Відновлення перевірок бізнесу було однією з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.