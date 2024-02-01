"Переписать алгоритм". Бизнес-омбудсмен назвал решение проблемы налоговых накладных
Совет национальной безопасности и обороны 23 января поручил Кабинету министров провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных (СМКОР) и процедур и критериев их разблокирования. Бизнес-омбудсмен Роман Ващук считает, что достаточно было бы просто переписать алгоритм системы.
Он считает, что государство слишком увлеклось контролем в налоговой сфере.
"Все зарегулировать до конца нельзя, нельзя прописать каждый случай. Нужно отпустить определенные функции. Понятно: война, хочется все концентрировать. Да, нужно концентрировать военный контроль, но нужно ли концентрировать каждое налоговое решение?" – сказал он.
Родившийся в Канаде Ващук также пошутил по поводу самого названия СМКОР.
"Славная система СМКОР. Я всю жизнь прожил до января 2022 года, не зная, что это такое – налоговая накладная. А тем более, чем является сокращение СМКОР. СМКОР – это даже не все буквы, там на три-четыре строки [СМКОР – это Система автоматизированного мониторинга соответствия налоговым накладным критериям оценки степени риска]. Украине нужно контору, которая бы создавала более короткие названия официальных вещей. Мы ходим в прокуратуру на встречи – там названия отделений не помещаются даже на таблички", — сказал он.
- Остановка налоговых накладных – одна из главных проблем бизнеса в Украине.
- Совет бизнес-омбудсмена в мае 2023 года сообщил, что 70% жалоб от бизнеса касаются налоговых вопросов. Более 40% активных налогоплательщиков столкнулись с блокировкой налоговых накладных.
- С начала 2023 года порядок блокирования налоговых накладных (так называемый порядок №1165) уже изменялся дважды, но ситуация не улучшается, говорится в недавнем отчете НАПК. К примеру, в октябре 2023 года 25 400 плательщикам НДС были заблокированы налоговые накладные и расчеты корректировки. Это составляет 17% от плательщиков, которые подавали НН/РК на регистрацию.