"Переписать алгоритм". Бизнес-омбудсмен назвал решение проблемы налоговых накладных

Канадец Роман Ващук пошутил о СМКОР и любви к длинным названиям в Украине

Фото: LIGA.net

Совет национальной безопасности и обороны 23 января поручил Кабинету министров провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных (СМКОР) и процедур и критериев их разблокирования. Бизнес-омбудсмен Роман Ващук считает, что достаточно было бы просто переписать алгоритм системы.

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"СМКОР – это автоматизированная система, внедренная несколько лет назад. Но если алгоритм так прописать, что он автоматически будет останавливать почти всё, и вас вызывают на разговор, как это разблокировать, тогда это специфическая автоматизация. Решение простое – алгоритм вернуть или переписать и разрешить системе работать", — сказал Ващук в новом выпуске LIGA Talk на YouTube-канале LIGA.net

Он считает, что государство слишком увлеклось контролем в налоговой сфере.

"Все зарегулировать до конца нельзя, нельзя прописать каждый случай. Нужно отпустить определенные функции. Понятно: война, хочется все концентрировать. Да, нужно концентрировать военный контроль, но нужно ли концентрировать каждое налоговое решение?" – сказал он.

Родившийся в Канаде Ващук также пошутил по поводу самого названия СМКОР.

"Славная система СМКОР. Я всю жизнь прожил до января 2022 года, не зная, что это такое – налоговая накладная. А тем более, чем является сокращение СМКОР. СМКОР – это даже не все буквы, там на три-четыре строки [СМКОР – это Система автоматизированного мониторинга соответствия налоговым накладным критериям оценки степени риска]. Украине нужно контору, которая бы создавала более короткие названия официальных вещей. Мы ходим в прокуратуру на встречи – там названия отделений не помещаются даже на таблички", — сказал он.