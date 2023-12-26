НАЗК знайшло проблеми в системі блокування податкових накладних: п'ять корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції стало на сторону бізнесу в одному з найконфліктніших питань взаємовідносин із державою

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Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло корупційні ризики у процедурі зупинення й відновлення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування (ПН/РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це воно повідомило в понеділок на своєму сайті.

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Зупинення податкових накладних – одна з головних проблем бізнесу в Україні.

За результатами дослідження Ради бізнес-омбудсмена у четвертому кварталі 2022 року Податкова служба заблокувала податкові накладні близько 65 000 суб’єктів господарювання, при тому, що у цей період активно працювали та подавали податкові накладні 161 550 платників податків. Тобто з блокуванням стикнулося понад 40% бізнесу.

З початку 2023 року порядок блокування податкових накладних (так званий порядок №1165) змінювався двічі, але ситуація не покращується, йдеться у звіті НАЗК. До прикладу, у жовтні 2023 року 25 400 платникам ПДВ було заблоковано податкові накладні та розрахунки коригування. Це становить 17% від тих платників, які подавали ПН/РК на реєстрацію.

Джерело: НАЗК на основі даних ДПС

За результатами перевірки цієї процедури НАЗК визначило п'ять основних корупційних ризиків:

→ непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) на користь "ручного режиму" регулювання;

→ необґрунтоване зупинення реєстрації ПН/РК;

→ неврахування таблиць даних платника ПДВ;

→ невиконання судових рішень щодо реєстрації ПН/РК;

→ наявність корупціогенних факторів у роботі комісій податкових органів регіонального рівня після зупинення реєстрації ПН/РК.

Для мінімізації ризиків НАЗК пропонує низку рекомендацій для Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, ДПС та Міністерства юстиції.

Серед них:

→ проведення аналізу ефективності роботи СМКОР за період 2017 – 2023 років з оприлюдненням таких результатів;

→ впровадження системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження, та стану виконання відповідних судових рішень;

→ запровадження ризик-орієнтованого підходу у визначенні саме ризикових операцій, а не ризикових суб’єктів господарювання;

→ визначення критеріїв ефективності СМКОР, зокрема:

▪ співвідношення зупинених ПН/РК до зареєстрованих (за кількістю накладних), %;

▪ співвідношення зупинених ПН/РК до зареєстрованих (за сумою ПДВ), %;

▪ кількість підприємств, яким було зупинено ПН/РК (ризикових) – місяць до місяця, у динаміці;

▪ кількість ПН/РК, щодо яких судами ухвалено рішення на користь платників податків, до кількості ПН/РК, щодо яких судами ухвалено рішення на користь держави.