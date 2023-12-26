НАПК нашло проблемы в системе блокирования налоговых накладных: пять коррупционных рисков

Национальное агентство по предотвращению коррупции стало на сторону бизнеса в одном из самых конфликтных вопросов взаимоотношений с государством

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Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло коррупционные риски в процедуре остановки и возобновления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Об этом оно сообщило в понедельник на своем сайте.

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Остановка налоговых накладных – одна из главных проблем бизнеса в Украине.

По результатам исследования Совета бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2022 года Налоговая служба заблокировала налоговые накладные около 65 000 субъектов хозяйствования, при том, что в этот период активно работали и подавали налоговые накладные 161 550 налогоплательщиков. То есть с блокировкой столкнулось более 40% бизнеса.

С начала 2023 года порядок блокирования налоговых накладных (так называемый порядок №1165) менялся дважды, но ситуация не улучшается, говорится в отчете НАПК. К примеру, в октябре 2023 года 25 400 плательщикам НДС были заблокированы налоговые накладные и расчеты корректировки. Это составляет 17% от плательщиков, которые подавали НН/РК на регистрацию.

Источник: НАПК на основе данных ГНС

По результатам проверки этой процедуры НАПК определило пять основных коррупционных рисков:

→ непрозрачная работа системы автоматизированного мониторинга соответствия НН/РК критериям оценки степени рисков (СМКОР) в пользу "ручного режима" регулирования;

→ необоснованная остановка регистрации НН/РК;

→ неучет таблиц данных плательщика НДС;

→ неисполнение судебных решений по регистрации НН/РК;

→ наличие коррупциогенных факторов в работе комиссий налоговых органов регионального уровня после остановки регистрации НН/РК.

Для минимизации рисков НАПК предлагает ряд рекомендаций для Кабинета министров, Министерства финансов, ГНС и Министерства юстиции.

Среди них:

→ проведение анализа эффективности работы СМКОР за период 2017 – 2023 годов с обнародованием таких результатов;

→ внедрение системы мониторинга результативности рассмотрения судами налоговых споров, прошедших процедуру административного обжалования, и состояния выполнения соответствующих судебных решений;

→ введение риск-ориентированного подхода в определении именно рисковых операций, а не рисковых субъектов хозяйствования;

→ определение критериев эффективности СМКОР, в частности:

▪ соотношение остановленных НН/РК к зарегистрированным (по количеству накладных), %;

▪ соотношение остановленных НН/РК к зарегистрированным (по сумме НДС), %;

▪ количество предприятий, которым было остановлено НН/РК (рисковых) – месяц к месяцу, в динамике;

▪ количество НН/РК, в отношении которых судами принято решение в пользу налогоплательщиков, к количеству НН/РК, в отношении которых судами принято решение в пользу государства.