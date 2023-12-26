НАПК нашло проблемы в системе блокирования налоговых накладных: пять коррупционных рисков
Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло коррупционные риски в процедуре остановки и возобновления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Об этом оно сообщило в понедельник на своем сайте.
Остановка налоговых накладных – одна из главных проблем бизнеса в Украине.
По результатам исследования Совета бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2022 года Налоговая служба заблокировала налоговые накладные около 65 000 субъектов хозяйствования, при том, что в этот период активно работали и подавали налоговые накладные 161 550 налогоплательщиков. То есть с блокировкой столкнулось более 40% бизнеса.
С начала 2023 года порядок блокирования налоговых накладных (так называемый порядок №1165) менялся дважды, но ситуация не улучшается, говорится в отчете НАПК. К примеру, в октябре 2023 года 25 400 плательщикам НДС были заблокированы налоговые накладные и расчеты корректировки. Это составляет 17% от плательщиков, которые подавали НН/РК на регистрацию.
По результатам проверки этой процедуры НАПК определило пять основных коррупционных рисков:
→ непрозрачная работа системы автоматизированного мониторинга соответствия НН/РК критериям оценки степени рисков (СМКОР) в пользу "ручного режима" регулирования;
→ необоснованная остановка регистрации НН/РК;
→ неучет таблиц данных плательщика НДС;
→ неисполнение судебных решений по регистрации НН/РК;
→ наличие коррупциогенных факторов в работе комиссий налоговых органов регионального уровня после остановки регистрации НН/РК.
Для минимизации рисков НАПК предлагает ряд рекомендаций для Кабинета министров, Министерства финансов, ГНС и Министерства юстиции.
Среди них:
→ проведение анализа эффективности работы СМКОР за период 2017 – 2023 годов с обнародованием таких результатов;
→ внедрение системы мониторинга результативности рассмотрения судами налоговых споров, прошедших процедуру административного обжалования, и состояния выполнения соответствующих судебных решений;
→ введение риск-ориентированного подхода в определении именно рисковых операций, а не рисковых субъектов хозяйствования;
→ определение критериев эффективности СМКОР, в частности:
▪ соотношение остановленных НН/РК к зарегистрированным (по количеству накладных), %;
▪ соотношение остановленных НН/РК к зарегистрированным (по сумме НДС), %;
▪ количество предприятий, которым было остановлено НН/РК (рисковых) – месяц к месяцу, в динамике;
▪ количество НН/РК, в отношении которых судами принято решение в пользу налогоплательщиков, к количеству НН/РК, в отношении которых судами принято решение в пользу государства.
- Совет бизнес-омбудсмена в мае 2023 года сообщил, что 70% жалоб от бизнеса касаются налоговых вопросов. Более 40% активных налогоплательщиков столкнулись с блокировкой налоговых накладных.
- В августе Гетманцев сказал, что Кабинет министров готовит изменения, которые должны вдвое снизить процент блокирования налоговых накладных. Их приняли в ноябре.