"Переписати алгоритм". Бізнес-омбудсмен назвав розв'язання проблеми податкових накладних
Рада національної безпеки і оборони 23 січня доручила Кабінету міністрів провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних (СМКОР) та процедур і критеріїв їх розблокування. Бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що достатньо було б просто переписати алгоритм системи.
"СМКОР – це автоматизована система, впроваджена кілька років тому. Та якщо алгоритм так прописати, що він автоматично буде зупиняти майже все, і вас викликають на розмову, як це розблокувати, тоді це є специфічна автоматизація. Розв'язок простий – алгоритм повернути чи переписати і дозволити системі працювати", – сказав Ващук у новому випуску LIGA Talk на YouTube-каналі LIGA.net.
Він вважає, що держава занадто захопилася контролем в податковій сфері.
"Все зарегулювати до кінця не можна, не можна прописати кожен випадок. Потрібно відпустити певні функції. Зрозуміло: війна, хочеться все концентрувати. Так, потрібно концентрувати військовий контроль, але чи треба концентрувати кожне податкове рішення?" – сказав він.
Ващук, який народився у Канаді, також пожартував щодо самої назви СМКОР.
"Славна система СМКОР. Я ціле життя прожив до січня 2022 року, не знаючи, що це таке – податкова накладна. А тим більше, чим є скорочення СМКОР. СМКОР – це навіть не всі букви, там на три-чотири рядки [СМКОР – це Система автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику]. Україні треба контору, яка б створювала коротші назви офіційних речей. Ми ходимо до прокуратури на зустрічі – там назви відділень не вміщуються навіть на таблички", – сказав він.
- Зупинення податкових накладних – одна з головних проблем бізнесу в Україні.
- Рада бізнес-омбудсмена в травні 2023 року повідомила, що 70% скарг від бізнесу стосуються податкових питань. Понад 40% активних платників податків зіткнулися з блокуванням податкових накладних.
- З початку 2023 року порядок блокування податкових накладних (так званий порядок №1165) вже змінювався двічі, але ситуація не покращується, йдеться у недавньому звіті НАЗК. До прикладу, у жовтні 2023 року 25 400 платникам ПДВ було заблоковано податкові накладні та розрахунки коригування. Це становить 17% від тих платників, які подавали ПН/РК на реєстрацію.