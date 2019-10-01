Межбанк закрылся ростом доллара

Во вторник, 1 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,55/24,59, к закрытию котировки составили 24,63/24,66.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,49, максимальные – 24,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,53, максимальные – 24,66.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7153/26,7563, к закрытию котировки составили 26,8097/26,8399.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3775/0,3785, к закрытию котировки составили 0,3777/0,3785.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"