Межбанк закрылся снижением курса гривни

Во вторник, 24 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,80/27,87, к закрытию котировки составили 27,92/27,99.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,63, максимальные – 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,73, максимальные – 27,99.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1074/30,1776, к закрытию котировки составили 30,1200/30,1900.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3517/0,3529, к закрытию котировки составили 0,3550/0,3562.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"