На межбанке доллар дорожает, а евро дешевеет

В среду, 29 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,54/26,56, к закрытию котировки составили 26,575/26,595.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,535, максимальные – 26,585. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,555, максимальные – 26,605.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,9854/31,0061, к закрытию котировки составили 30,9306/30,9512.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3645/0,3649, к закрытию котировки составили 0,3647/0,3653.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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