На межбанке доллар дорожает, а евро дешевеет
29.09.2021, 17:17
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 29 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,54/26,56, к закрытию котировки составили 26,575/26,595.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,535, максимальные – 26,585. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,555, максимальные – 26,605.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,9854/31,0061, к закрытию котировки составили 30,9306/30,9512.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3645/0,3649, к закрытию котировки составили 0,3647/0,3653.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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