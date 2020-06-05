На межбанке доллар продолжает дешеветь

В пятницу, 5 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,62/26,65, к закрытию котировки составили 26,58/26,61.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,575, максимальные – 26,62. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,65.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2722/30,3037, к закрытию котировки составили 30,0354/30,0666.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3865/0,3873, к закрытию котировки составили 0,3886/0,3893.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"