На межбанке курс доллара вновь снизился

В среду, 21 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,30/28,32, к закрытию котировки составили 28,24/28,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,305. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,26, максимальные – 28,325.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5468/33,5705, к закрытию котировки составили 33,4954/33,5135.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3664/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3677/0,3681.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.