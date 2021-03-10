На межбанке курс доллара вырос

В среду, 10 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,69/27,705, к закрытию котировки составили 27,72/27,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,66, максимальные – 27,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,675, максимальные – 27,775.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9095/32,9246, к закрытию котировки составили 33,0228/33,0466.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3757/0,3761.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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