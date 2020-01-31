Наличная гривня вновь дешевеет

В пятницу, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,10 коп и составляет 24,7963 грн. Курс продажи вырос на 2,70 коп – до 25,1083 грн. Максимальный курс покупки составил 24,96 рн, минимальный курс продажи – 25,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,40 коп и составляет 27,2063 грн. Средний курс продажи вырос на 4,70 коп до 27,6913. Продать евро дороже можно за 27,4 грн, купить дешевле – за 27,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,522 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 3,988 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,9 грн.