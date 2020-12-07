Наличные доллар и евро в банках подешевели

В понедельник, 7 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,15 коп и составляет 28,174 грн. Курс продажи упал на 2,2 коп – до 28,4535 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,26 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,1 коп и составляет 33,9435 грн. Средний курс продажи упал на 4,5 коп и составляет 34,511 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,2 грн, максимальный – 34,3 грн. Для продажи минимальный курс – 34,3 грн, максимальный – 34,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,399 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,861 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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