Наличные курсы доллара и евро снова снизились

Во вторник, 11 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,1 коп и составляет 27,4515 грн. Курс продажи упал на 2,35 коп – до 27,7395 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный - 27,53 грн. Для продажи минимальный курс – 27,65 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,75 коп и составляет 32,0355 грн. Средний курс продажи упал на 13,6 коп и составляет 32,6315 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,75 грн, максимальный - 32,4 грн. Для продажи минимальный курс – 32,4 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,369 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,856 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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