Наличный доллар начал дорожать

В среду, 12 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7,13 коп и составляет 24,3483 грн. Курс продажи вырос на 5,80 коп – до 24,6190 грн. Максимальный курс покупки составил 24,45 рн, минимальный курс продажи – 24,49 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,87 коп и составляет 26,4700 грн. Средний курс продажи вырос на 3,93 коп до 26,9427. Продать евро дороже можно за 26,7 грн, купить дешевле – за 26,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 3,461 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,907 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,81 грн.