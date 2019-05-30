Наличный доллар вновь значимо подорожал

В четверг, 30 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 18,8 коп и составляет 26,5113 грн. Курс продажи вырос на 18,33 коп – до 26,8620 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,71 грн, минимальный курс продажи – 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,30 коп и составляет 29,4220 грн, средний курс продажи вырос на 13,37 коп до 29,9777. Продать евро дороже можно за 29,62 грн, купить дешевле – за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,694 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 4,160 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)