Наличный курс: доллар подорожал, евро начал дешеветь

В понедельник, 3 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,15 коп и составляет 27,4970 грн. Курс продажи вырос на 1,45 коп – до 27,8245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,35 грн, максимальный - 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,72 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 21,5 коп и составляет 32,0 грн. Средний курс продажи упал на 24,05 коп и составляет 32,7330 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,75 грн, максимальный - 32,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,75 грн, максимальный - 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 3,389 грн. Средний курс продажи упал на 3,3 коп и составляет 3,847 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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