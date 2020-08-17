Наличный курс доллара продолжает падать

В понедельник, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 2,25 коп и составляет 27,2075 грн. Курс продажи упал на 2,4 коп – до 27,5175 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,0 грн, максимальный - 27,3 грн. Для продажи минимальный курс - 27,45 грн, максимальный - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,5 коп и составляет 31,9725 грн. Средний курс продажи вырос на 3,95 коп и составляет 32,5785 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,65 грн, максимальный - 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,26 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,377 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,846 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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