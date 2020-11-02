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Наличный курс доллара растет

02.11.2020, 12:10
Наличный курс доллара растет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В понедельник, 2 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,1 коп и составляет 28,408 грн. Курс продажи вырос на 7,35 коп – до 28,649 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,2 грн, максимальный – 28,55 грн. Для продажи минимальный курс – 28,57 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,75 коп и составляет 32,9275 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 33,4655 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,6 грн, максимальный – 33,12 грн. Для продажи минимальный курс – 33,28 грн, максимальный – 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,297 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,75 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
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