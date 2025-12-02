Нацбанк запустил трекинг-сервис платежей в СЭП: что это такое и как работает

Фото: НБУ

Национальный банк Украины с 1 декабря ввел в системе электронных платежей НБУ (далее – СЭП) трекинг-сервис платежных операций (ТрекСЕП). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Это новый информационно-справочный сервис, который позволит физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП – от момента инициирования до зачисления средств.

Для бизнеса это означает лучший контроль за выполнением расчетов с контрагентами, для граждан – понятный и удобный инструмент мониторинга собственных платежей, считают в Нацбанке.

"Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут уменьшить операционные расходы на выяснение статуса переводов", – прокомментировал директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Благодаря трекинг-сервису как плательщики, так и получатели средств смогут увидеть статус платежной операции (например, инициирован, обрабатывается банком плательщика, ожидает обработки в СЭП, зачислен на счет получателя и т.д.) и время прохождения всех ее ключевых этапов. Прежде всего речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам / IBAN, в том числе мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.

Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Указав UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (при этом без персональных данных).

Начиная с 1 апреля 2026 года все участники СЭП обязаны:

→ формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП;

→ предоставлять этот идентификатор плательщику;

→ передавать в ТрекСЕП информацию о статусе выполнения такой операции.