Нацбанк запустив трекінг у системі електронних платежів

Фото: НБУ

Національний банк України з 1 грудня запровадив у системі електронних платежів НБУ (далі – СЕП) трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП). Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Це новий інформаційно-довідковий сервіс, який даватиме змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП – від моменту ініціювання до зарахування коштів.

Для бізнесу це означає кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами, для громадян – зрозумілий та зручний інструмент моніторингу власних платежів, вважають у Нацбанку.

"Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів", – прокоментував директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

Завдяки трекінг-сервісу як платники, так і отримувачі коштів зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, ініційований, опрацьовується банком платника, очікує оброблення в СЕП, зарахований на рахунок отримувача тощо) та час проходження всіх її ключових етапів. Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, зокрема миттєві перекази, що здійснюються через СЕП.

Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних).

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

→ формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;

→ надавати цей ідентифікатор платнику;

→ передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.