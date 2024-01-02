Национальный банк обновил порядок финмониторинга политиков и чиновников: что изменилось

НБУ определил, как банки должны обслуживать РЕР-ов и членов их семей после того, как они увольняются с должности

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Национальный банк обновил порядки финансового мониторинга клиентов из категории политически значимых лиц (РЕР), сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

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Это сделано для выполнения требований закона об установлении пожизненного статуса PEP.

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В принятом законе говорится, что при установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании банки и другие субъекты первичного финмониторинга должны применять риск-ориентированный подход.

Поэтому Нацбанк прописал соответствующие нормы в Положении по осуществлению банками финансового мониторинга и Положении об осуществлении учреждениями финансового мониторинга.

"В частности, если со времени прекращения выполнения РЕР определенных публичных функций прошло более двенадцати месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится, что такое лицо больше не имеет риска, характерного для РЕР, а также других рисков, он не будет применять в отношении этого лица, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер, предусмотренных законом", – объяснили в НБУ суть изменений.

Для принятия такого решения финучреждение должно проанализировать финансовые операции РЕР, членов его семьи и лиц, связанных с ним, со дня прекращения выполнения им определенных публичных функций.

Если банк решит отказать PEP в обслуживании или проведении финансовой операции, он должен в течение пяти рабочих дней предоставить клиенту объяснение с обоснованием причин отказа, подписанное руководителем учреждения.

Национальный банк также уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.