Национальный банк обновил порядок финмониторинга политиков и чиновников: что изменилось
Национальный банк обновил порядки финансового мониторинга клиентов из категории политически значимых лиц (РЕР), сообщила пресс-служба регулятора во вторник.
Это сделано для выполнения требований закона об установлении пожизненного статуса PEP.
В принятом законе говорится, что при установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании банки и другие субъекты первичного финмониторинга должны применять риск-ориентированный подход.
Поэтому Нацбанк прописал соответствующие нормы в Положении по осуществлению банками финансового мониторинга и Положении об осуществлении учреждениями финансового мониторинга.
"В частности, если со времени прекращения выполнения РЕР определенных публичных функций прошло более двенадцати месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится, что такое лицо больше не имеет риска, характерного для РЕР, а также других рисков, он не будет применять в отношении этого лица, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер, предусмотренных законом", – объяснили в НБУ суть изменений.
Для принятия такого решения финучреждение должно проанализировать финансовые операции РЕР, членов его семьи и лиц, связанных с ним, со дня прекращения выполнения им определенных публичных функций.
Если банк решит отказать PEP в обслуживании или проведении финансовой операции, он должен в течение пяти рабочих дней предоставить клиенту объяснение с обоснованием причин отказа, подписанное руководителем учреждения.
Национальный банк также уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
- Верховная Рада (ВРУ) 17 октября утвердила закон №9269-Д, которым вернула пожизненный статус PEP – Politically Exposed Person, политически значимых лиц.
- Политически значимые лица – политики и чиновники высшей категории, на которых распространяется усиленный финансовый мониторинг. Критерии их определения прописаны в законе №361-IX – "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
- Принятие решения по пожизненному статусу PEP является частью Директивы (ЕС) 2015/849 и одним из семи условий, озвученных президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые Украине нужно было выполнить для того, чтобы продолжить путь в Европейский Союз.