Національний банк оновив порядок фінмоніторингу політиків і чиновників: що змінилось

НБУ визначив, як банки повинні обслуговувати РЕР-ів та членів їхніх родин після того, як вони звільняються з посади

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Національний банк оновив порядки фінансового моніторингу клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР), повідомила пресслужба регулятора в вівторок.

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Це зроблено для імплементації вимог закону про встановлення довічного статусу PEP.

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В ухваленому законі говориться, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування банки та інші суб’єкти первинного фінмоніторингу повинні застосовувати ризикорієнтований підхід.

Тому Нацбанк прописав відповідні норми у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу та Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу.

"Зокрема, якщо з часу припинення виконання РЕР визначених публічних функцій пройшло понад дванадцять місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених законом", – пояснили в НБУ суть змін.

Для ухвалення такого рішення фінустанова має проаналізувати фінансові операції РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.

Якщо банк вирішить відмовити PEP в обслуговуванні чи проведенні фінансової операції, він повинен протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови, підписане керівником установи.

Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.