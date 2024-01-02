Національний банк оновив порядок фінмоніторингу політиків і чиновників: що змінилось
Національний банк оновив порядки фінансового моніторингу клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР), повідомила пресслужба регулятора в вівторок.
Це зроблено для імплементації вимог закону про встановлення довічного статусу PEP.
В ухваленому законі говориться, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування банки та інші суб’єкти первинного фінмоніторингу повинні застосовувати ризикорієнтований підхід.
Тому Нацбанк прописав відповідні норми у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу та Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу.
"Зокрема, якщо з часу припинення виконання РЕР визначених публічних функцій пройшло понад дванадцять місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених законом", – пояснили в НБУ суть змін.
Для ухвалення такого рішення фінустанова має проаналізувати фінансові операції РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.
Якщо банк вирішить відмовити PEP в обслуговуванні чи проведенні фінансової операції, він повинен протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови, підписане керівником установи.
Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.
- Верховна Рада (ВРУ) 17 жовтня затвердила закон №9269-Д, яким повернула довічний статус PEP – Politically Exposed Person, політично значущих осіб.
- Політично значущі особи – це політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані в законі №361-IX – "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом".
- Ухвалення рішення щодо довічного статусу PEPів є частиною Директиви (ЄС) 2015/849 та однією із семи умов, озвучених президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які Україні потрібно було виконати для того, щоб продовжити шлях до Європейського Союзу.