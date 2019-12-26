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НБУ начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго

НБУ начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго
26.12.2019, 13:03

Суд удовлетворил иск Нацбанка к экс-владельцу банка Финансы и Кредит

Национальный банк начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-депутата Константина Жеваго, подозреваемого в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.

Как отметили в пресс-службе НБУ, Шевченковский райсуд Киева 1 октября удовлетворил иск Нацбанка о взыскании бывшего владельца банка Финансы и Кредит 1, 539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования.

Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, но 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки. В результате, решение Шевченковского райсуда вступило в силу.

Сообщается, что 26 декабря НБУ получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда.

"На сегодняшний день общий объем задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды" , - отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

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банк Финансы и кредит Константин Жеваго
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