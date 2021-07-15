Подавшие в отставку топ-менеджеры НБУ попросили оставить их на работе до сентября – ЭП

Восемь из девяти сотрудников департамента лицензирования Национального банка Украины, объявивших в конце июня о своей отставке из-за несогласия с политикой руководства Нацбанка, попросили главу НБУ перенести дату их увольнения на 1 сентября 2021 года. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на полученное по журналистскому запросу разъяснение от пресс-службы НБУ.

"14 июля 2021 года восемь из девяти указанных работников департамента лицензирования, в том числе директор департамента Александр Бевз, подали заявления на имя Председателя НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021, аргументируя это "производственной необходимостью". НБУ поданные заявления утвердил", – говорится в ответе Нацбанка. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Перед 1 сентября Александр Бевз и другие сотрудники департамента выразили намерение взять отпуск, добавляют в Нацбанке.

С 15 июля, когда закончился срок пребывания на должностях руководства департамента лицензирования, уволился только один из девяти работников – Стефан Дженков.

В пресс-служба регулятора также добавили, что руководитель департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который так же публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля не подал соответствующего заявления. В комментарии ЭП Ваврищук объяснил, что уйдет из Нацбанка в середине сентября после передачи дел новому заместителю главы НБУ Сергею Николайчуку.

В свою очередь, Александр Бевз в комментарии изданию отметил, что подавшие заявления на увольнение сотрудники департамента фактически не будут выполнять свои обязанности до 1 сентября.

"Мы не будем работать в Национальном банке все эти полтора месяца. Мы, как и планировали, завершаем работу на этой неделе и передаем дела. Поэтому, по сути, ничего не изменилось, изменилась лишь дата нашего фактического увольнения. Мы берем все свои отпуска, у меня, например, 60 дней накоплено, и идем в эти отпуска ", – цитирует издание Бевза.

В НБУ также отметили, что в связи с переносом даты увольнения сотрудников, переносятся также сроки проведения конкурсов на вакантные позиции.

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.