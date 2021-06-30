"НБУ отошел от стандартов". Из Нацбанка увольняется сразу целый департамент

Все руководители Департамента лицензирования Национального банка Украины сегодня подали в отставку. Об этом в Facebook сообщил глава департамента Александр Бевз.

"Мы искренне любим НБУ и хотим в нем работать. Однако, продолжение нашей работы пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений недопустимы в работе Национального банка Украины. Сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", – заявил Бевз.

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Бевз отметил, что полномочия руководителей департамента связаны с "критически важной частью НБУ". В частности они отвечают за доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также на слияния и поглощения.

"Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет, – подчеркнул Бевз.

Всего увольняются девять сотрудников департамента:

Директор департамента Александр Бевз

Замдиректора Екатерина Жебанова

Начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко

Начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль

Начальник управления лицензирования финансовых компаний Вадим Романюк

Замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефаний Дженков.

LIGA.net направила запрос в НБУ.

Обновлено в 17:32. В пресс-службе Нацбанка сообщили, что Департамент продолжит работу в штатном режиме. Также назначат нового главу Департамента и глав подразделений. При этом в НБУ отвергли обвинения в директивности принятия решений.

“Налаженные прозрачные процессы минимизируют риски постороннего влияния на операционную деятельность Департамента. Для НБУ приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором разногласия в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий, а не публичных обвинений”, - заявили в НБУ.

1 июля 2020-го из-за политического давления на Нацбанк подал в отставку экс-глава НБУ Яков Смолий. Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб. В октябре Совет НБУ выразил им недоверие, т.к. нарушили политику "единого голоса". Рожкова видела причину в ее "общении со СМИ", а позже ее полномочия сократили. В марте 2021-го Рожкова заявила о цензуре в НБУ из-за интервью.

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Александр Мясищев

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