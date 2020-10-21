"Свадебный генерал". НБУ сократил полномочия Катерины Рожковой

В Национальном банке Украины (НБУ) частично изменилась вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений между ними. Соответствующее решение (№649-рш) было принято 20 октября на очередном заседании правления НБУ.

Как сообщает zn.ua, согласно этому документу, в частности, произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления НБУ. До недавнего времени замглавы Нацбанка Катерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор. Исходя из изменений в вертикали подчинения, полномочия Рожковой существенно сокращены.

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Что изменилось

Появилась новая вертикаль – "Регулирование финансового сектора". К ней отнесены Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг и Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины. Руководство и контроль за деятельностью подразделений вертикали подчинения "Регулирование финансового сектора" будет осуществлять Екатерина Рожкова, первый заместитель главы НБУ.

Вертикаль "пруденциального надзора" присоединено к вертикали "Общий блок". В результате создана вертикаль "пруденциального надзора и общие вопросы". К ней дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Глава НБУ Кирилл Шевченко будет осуществлять общее руководство и контролировать деятельность подразделений, отнесенных к вертикали "пруденциального надзора и общие вопросы".

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пруденциальный

Юрий Тарасовский

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