"Свадебный генерал". НБУ сократил полномочия Катерины Рожковой
В Национальном банке Украины (НБУ) частично изменилась вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений между ними. Соответствующее решение (№649-рш) было принято 20 октября на очередном заседании правления НБУ.
Как сообщает zn.ua, согласно этому документу, в частности, произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления НБУ. До недавнего времени замглавы Нацбанка Катерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор. Исходя из изменений в вертикали подчинения, полномочия Рожковой существенно сокращены.
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Что изменилось
Появилась новая вертикаль – "Регулирование финансового сектора". К ней отнесены Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг и Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины. Руководство и контроль за деятельностью подразделений вертикали подчинения "Регулирование финансового сектора" будет осуществлять Екатерина Рожкова, первый заместитель главы НБУ.
Вертикаль "пруденциального надзора" присоединено к вертикали "Общий блок". В результате создана вертикаль "пруденциального надзора и общие вопросы". К ней дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг.
Глава НБУ Кирилл Шевченко будет осуществлять общее руководство и контролировать деятельность подразделений, отнесенных к вертикали "пруденциального надзора и общие вопросы".
- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Рожкова считает, что такое решение совет НБУ принял из-за их коммуникаций с прессой.
- 7 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что причина выговора Рожковой и Сологубу - нарушение нормативно-правовых актов. А по мнению главы НБУ, Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ.
- В МВФ напомнили НБУ, что регулятор должен придерживаться принципов управления центробанком, которые он разработал совместно с МВФ.
- В недавнем интервью LIGA.net Рожкова сказала, что больше месяца не общалась с новым руководителем Нацбанка.
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