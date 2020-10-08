Выговор Рожковой и Сологубу. МВФ отреагировал на ситуацию в НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) должен придерживаться принципов управления центробанком, которые он разработал совместно с Международным валютным фондом (МВФ). Так отреагировал на ситуацию с выражением недоверия двум членам правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает пресс-служба МВФ.
По его словам, эти принципы позитивно отразились как на НБУ, так и в общем на украинской экономике.
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"Обеспечение ответственности правительства НБУ должно проводиться согласно правилам управления Нацбанком. Эти критерии были разработаны в консультациях со специалистами МВФ на протяжении предыдущих программ, которые поддерживались МВФ. Их соблюдение усилило доверие к НБУ, как к независимому и профессиональному центробанку, что дало политике Нацбанка больше надежности и эффективности", – заявил Йоста Люнгман.
- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.
- 7 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что причина выговора Рожковой и Сологубу - нарушение нормативно-правовых актов. В частности нарушение приказа НБУ от 17 декабря 2019 года "О публичных коммуникациях", и Кодекс этики Национального банка.
- 8 октября глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ.
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