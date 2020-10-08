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Выговор Рожковой и Сологубу. МВФ отреагировал на ситуацию в НБУ

08.10.2020, 11:48
Выговор Рожковой и Сологубу. МВФ отреагировал на ситуацию в НБУ - Фото
Йоста Люнгман (Фото: пресс-служба МВФ)

Национальный банк Украины (НБУ) должен придерживаться принципов управления центробанком, которые он разработал совместно с Международным валютным фондом (МВФ). Так отреагировал на ситуацию с выражением недоверия двум членам правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает пресс-служба МВФ.

По его словам, эти принципы позитивно отразились как на НБУ, так и в общем на украинской экономике.

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"Обеспечение ответственности правительства НБУ должно проводиться согласно правилам управления Нацбанком. Эти критерии были разработаны в консультациях со специалистами МВФ на протяжении предыдущих программ, которые поддерживались МВФ. Их соблюдение усилило доверие к НБУ, как к независимому и профессиональному центробанку, что дало политике Нацбанка больше надежности и эффективности", – заявил Йоста Люнгман.

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Александр Мясищев
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