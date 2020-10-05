Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб рискуют лишиться должностей. Их будущее зависит от нового главы НБУ Кирилла Шевченко

Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы Нацбанка Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Они – единственные члены правления НБУ времен глав Якова Смолия и Валерии Гонтаревой, которые остались работать в руководстве регулятора после замены Смолия на Кирилла Шевченко в июле этого года.

Топ-менеджеры якобы нарушили ряд внутренних правил Нацбанка, в том числе Кодекс этики сотрудника НБУ. Решение о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу поддержал и Шевченко, который также входит в Совет Нацбанка, говорит источник LIGA.net среди участников заседания.

Означает ли это, что последних членов "команды Смолия-Гонтаревой" теперь могут уволить? Детали – в разборе LIGA.net.

Почему Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Улыбающийся глава Совета НБУ Богдан Данилишин позирует вместе с Верой Рычаковской (сакже входит в состав совета) и главой Нацбанка Кириллом Шевченко: Рычаковской только что вручили грамоту за вклад в развитие банковской системы Украины.

Именно такое фото использовала пресс-службой Совета для релиза, в конце которого говорилось следующее: "Объявить выговор первой заместительнице главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу. Высказать Рожковой и Сологубу недоверие".

Это произошло в пятницу, 2 октября. Рожковой и Сологубу вменяют "нарушение Кодекса этики и правил внутреннего распорядка НБУ". Что именно не понравилось Совету НБУ, доподлинно неизвестно. Точной информацией, в чем провинились топ-руководители НБУ не располагают даже отдельные члены Совета, рассказал LIGA.net один из них.

"До заседания рассылки материалов на тему нарушений со стороны Рожковой и Сологуба среди членов Совета не было, – отметил он. – Данилишин что-то зачитал, дальше начали голосовать. Ознакомиться с пояснениями "обвиняемых" Совету не дали". Рожкова и Сологуб не присутствовали при вынесении им "недоверия", хотя и участвовали в заседании Совета по другим вопросам по видеосвязи, рассказывает один из присутствующих.

Он предполагает, что формальной причиной для недоверия могут стать высказывания топ-менеджеров Нацбанка в СМИ.

Сологуб в интервью Интерфакс-Украина высказывался на тему сотрудничества с МВФ и госбюджета-2021. Его слова, в частности, резко критиковал в facebook Данилишин, назвав их "манипулятивными".

Претензии к Рожковой и Сологубу могли возникнуть и из-за публикации KyivPost от 24 сентября, где они комментировали изменения в Нацбанке после прихода Шевченко, предполагает один из собеседников LIGA.net, присутствовавший на пятничном заседании Совета.

Глава НБУ Кирилл Шевченко тоже поддержал формулировку с "выговором" и "недоверием" Рожковой и Сологубу, утверждает собеседник LIGA.net среди участников заседания. Другие собеседники в Совете не подтвердили LIGA.net эту информацию.

Ползучая чистка в НБУ

Кирилл Шевченко стал главой НБУ 16 июля. Через два с половиной месяца его работы правление регулятора обновилось на две трети.

Главу Якова Смолия заменил Шевченко, куратору валютного направления Олегу Чурию не продлили контракт (его место занял выходец из Минфина Юрий Гелетий), главные по платежам и админблоку Сергей Холод и Роман Борисенко ушли по собственному желанию (Холода заменил Алексей Шабан, получивший повышение в НБУ, кандидата на место Борисенко все еще ищут.

С приходом Шевченко Нацбанк заметно обновился и на уровне департаментов. Ушли главный юрист Олег Заморский, руководитель финмониторинга Игорь Береза, директор Департамента открытых рынков (операции с валютой и т.п.) Сергей Пономаренко, HR-директор Ольга Прохоренко, глава департамента коммуникаций (куда входит пресс-служба) Наталия Бондаренко.

О том, что членам старой команды пора "перестать держаться за кресла" говорил, в частности, и глава Совета НБУ Данилишин – известный критик правления Нацбанка времен Смолия.

Потенциальное увольнение Рожковой и Сологуба оставалось одной из ключевых интриг обновленного Нацбанка. В НБУ Рожкова курировала банковский сектор: именно она – одна из главныд действующих лиц истории с банкопадом 2014-16 годов, а также национализации ПриватБанка. Сологуб занимался монетарной политикой: претензии к высокой учетной ставке НБУ в большой степени адресовались именно ему.

Даже если Шевченко действительно хочет сменить Рожкову и Сологуба, для этого нужна будет веская причина. В отличие от Холода, Борисенко и Чурия, в течение нескольких последних лет они неизменно входили в число представителей Украины на международной арене, в том числе в переговорах с МВФ. "На Западе Рожкову и Сологуба все знают. Их отставку при странных обстоятельствах могут просто не понять", – говорит собеседник LIGA.net близкий к правлению НБУ.

Рожкова уже лишилась части влияния в Нацбанке: если при Смолие основные контакты правительства и НБУ проходили через нее, то теперь большую часть вопросов решает лично Шевченко, рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net в Кабмине.

Контракт Сологуба в Нацбанке истекает летом 2021 года, полномочия Рожковой, как первой заместительницы главы заканчиваются в 2025-м.

Интрига от Шевченко. Кто может уволить Рожкову и Сологуба

"Все члены правления работают в обычном режиме и продолжают выполнять свои обязанности", – таким комментарием ограничилась пресс-служба НБУ в ответ на вопрос, должно ли правление Нацбанка как-либо реагировать на решение Совета в отношении Рожковой и Сологуба.

В законе о Национальном банке прямо не указано, что Совет может выражать недоверие членам правления. Подобные решения органа не входят в перечень обязательных к исполнению, а значит считаются "рекомендациями". Правление НБУ должно рассмотреть их в течение пяти дней, говорится в законе.

"По моему мнению, у Совета нет полномочий увольнять заместителей. Он просто высказал свое отношение к двум зампредам", – сказал в комментарии LIGA.net член Совета Виталий Шапран.

Но такие полномочия у органа все же есть: согласно закону О Нацбанке, именно Совет увольняет и назначает членов правления. Произойти это должно по инициативе одного человека – главы НБУ.

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