Нарушили политику "единого голоса". Шевченко объяснил причину выговора Рожковой и Сологубу

Заместители главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло нарушить взаимопонимание между НБУ и международными партнерами. Об этом заявил zn.ua глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя выговор своим замам.

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности – это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того как я начал работать в Национальном банке ", − заявил Шевченко.

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По его словам, стратегия является обязательной для всех сотрудников и одним из ее принципов является политика "единого голоса" (One voice policy). Она предусматривает, что команда НБУ должна придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях.

"Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", – добавил Кирилл Шевченко.

Глава НБУ отметил, что высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, особенно это актуально на фоне диалога Украины с МВФ.

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Сергей Чигирь

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