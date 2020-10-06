"Это победа прошлого над будущим": замглавы НБУ Рожкова назвала причину выговора

Первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова считает, что совет НБУ объявил выговор и недоверие ей и ее коллеге Дмитрию Сологубу за их коммуникации с прессой.

Рожкова сообщила, что они с Сологубом предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. По ее словам там не было "ничего крамольного, чтобы шло вразрез с "генеральной линией партии".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе", – написала Рожкова в своем Facebook.

"Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью вызывающе топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон", – отметила Рожкова.

По ее словам, юристы должны дать оценку правовым последствиям и наличию у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений.

"Учитывая позицию отдельных членов Совета НБУ в соцсетях, это о "высоких стандартах корпоративного управления". Позволю себе процитировать господина Шапрана (член совета НБУ, – ред.): "В злые девяностые некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана) ...", – отметила первый замглавы НБУ.

Рожкова подчеркнула, что, учитывая количество угроз, которые она получает, эти слова от работника НБУ могут быть трактованы не однозначно.

"В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла", – подытожила Рожкова.

5 октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Они – единственные члены правления НБУ времен глав Якова Смолия и Валерии Гонтаревой, которые остались работать в руководстве регулятора после замены Смолия на Кирилла Шевченко в июле этого года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.