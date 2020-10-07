Нацбанк – это не чья-то вотчина: Данилишин прокомментировал выговоры Рожковой и Сологубу

Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельзя, так прокомментировал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин решение Совета вынести выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Текст комментария опубликован пресс-службой Нацбанка.

"В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь продемонстрировать свою особенность и исключительность, стараются навязывать обществу свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их компетенций",- цитирует пресс-служба комментарий Богдана Данилишина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По мнению главы Совета, такие действия нарушают нормативно-правовые акты, в частности приказ НБУ от 17 декабря 2019 года "О публичных коммуникациях", и Кодекс этики Национального банка.

"Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, что сложилась, включая интервью в СМИ (изданию Kyiv Post) первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба (данное ими этому изданию 21 сентября 2020 года) об институционной независимости и кадровой политике НБУ и другие материалы", – указано в сообщении.

Далее в комментарии говорится, что принимая во внимание предложения членов Совета и учитывая содержание письма главы Национального банка от 2 октября 2020 года, Совет принял решение выразить недоверие… Катерине Рожковой за нарушение распорядительных актов Национального банка, Кодекса этики, Правил внутреннего трудового распорядка, требований ст. 139 Кодекса законов о труде Украины. Аналогичное решение принято по Дмитрию Сологубу.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что Национальный банк – это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было – это Центральный банк Украины, особенный центральный орган государственного управления…. Не может быть независимого правления или независимого Совета. Существует независимый Национальный банк", – констатировал Данилишин.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.