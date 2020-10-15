UA

"С Шевченко не разговаривали месяц". Рожкова рассказала об изменениях в НБУ

15.10.2020, 13:46
Катерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ (Фото: Елизавета Сергиєнко / пресс-центр НБУ)

Первая заместительница главы НБУ Катерина Рожкова больше месяца не общалась с новым руководителем Нацбанка Кириллом Шевченко. Последний разговор топ-чиновников регулятора состоялся 10 сентября, рассказала Рожкова в интервью LIGA.net.

По ее словам, Шевченко не объяснял ей и другому зампреда НБУ Дмитрию Сологубу причины, по которым Совет Нацбанка, включая Шевченко решил выразить им недоверие и объявить выговор.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Никаких коммуникаций с нами на эту тему не было. Решение Совета стало для нас большой неожиданностью, – сказала Рожкова. – Нас несколько расстроило, что глава тоже голосовал за выговор и недоверие нам с Сологубом. Он даже не сообщил нам о принятом решении".

Рожкова также сообщила, что не писала и не планирует писать заявления об отставке по собственному желанию. Замглавы НБУ отметила, что ей неизвестно, будет ли Совет НБУ рассматривать увольнение их с Сологубом на заседании 16 октября.

"Согласно последней официальной коммуникации НБУ, Я и Дмитрий Сологуб продолжаем выполнять свои обязанности. По состоянию на сегодня (разговор состоялся 12 октября, – ред.) – да, я работаю", – сказала Рожкова.

Читайте также
"Совет НБУ – троянский конь внутри Нацбанка". Рожкова о выговоре, работе с Шевченко и МВФ

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Катерина Рожкова Кирилл Шевченко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 