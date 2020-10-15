"С Шевченко не разговаривали месяц". Рожкова рассказала об изменениях в НБУ

Первая заместительница главы НБУ Катерина Рожкова больше месяца не общалась с новым руководителем Нацбанка Кириллом Шевченко. Последний разговор топ-чиновников регулятора состоялся 10 сентября, рассказала Рожкова в интервью LIGA.net.

По ее словам, Шевченко не объяснял ей и другому зампреда НБУ Дмитрию Сологубу причины, по которым Совет Нацбанка, включая Шевченко решил выразить им недоверие и объявить выговор.

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"Никаких коммуникаций с нами на эту тему не было. Решение Совета стало для нас большой неожиданностью, – сказала Рожкова. – Нас несколько расстроило, что глава тоже голосовал за выговор и недоверие нам с Сологубом. Он даже не сообщил нам о принятом решении".



Рожкова также сообщила, что не писала и не планирует писать заявления об отставке по собственному желанию. Замглавы НБУ отметила, что ей неизвестно, будет ли Совет НБУ рассматривать увольнение их с Сологубом на заседании 16 октября.



"Согласно последней официальной коммуникации НБУ, Я и Дмитрий Сологуб продолжаем выполнять свои обязанности. По состоянию на сегодня (разговор состоялся 12 октября, – ред.) – да, я работаю", – сказала Рожкова.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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