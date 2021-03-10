Рожкова снова заявила о цензуре в Нацбанке из-за интервью
Департамент коммуникаций Национального банка Украины запретил публиковать в оригинальном виде интервью изданию НВ первой замглавы НБУ Катерины Рожковой. Об этом Рожкова сообщила в Facebook.
"Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Нацбанка. Это очередной пример цензуры в НБУ, которая появилась с августа 2020 после смены руководства и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах", – заявила Рожкова.
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Первая замглавы НБУ добавила, что через несколько часов после проведения интервью, появился приказ главы НБУ Кирилла Шевченко о запрете Рожковой комментировать ряд тем.
"Появляется приказ главы НБУ о том, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и тд. Мне, как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией ПриватБанка, эту тему также комментировать нельзя", – отметила Рожкова.
Замглавы Нацбанка добавила, что сотрудники НБУ якобы получают указания не приглашать ее на заседание комитета по вопросам надзора. По ее словам, члены правления НБУ "в лучших советских традициях" получали выговоры за предоставление комментариев.
- 5 октября 2020 года Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Они – единственные члены правления НБУ времен глав Якова Смолия и Валерии Гонтаревой, которые остались работать в руководстве регулятора после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко в июле 2020 года.
- Рожкова заявляла, что получила выговор за "за общение со средствами массовой информации". Глава НБУ Шевченко заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса".
- 20 октября НБУ сократил полномочия Рожковой. 11 декабря правление НБУ изменило организационную структуру. В результате последнего Рожкову перевели из блока банковского надзора в финансово-административный блок.
- 28 декабря председатель Совета Национального Банка Богдан Данилишин сообщил, что Рожкова и Сологуб подали иск в суд против Совета НБУ. Он предположил, что иск касается обжаловании выговора Совета НБУ.
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