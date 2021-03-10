Рожкова снова заявила о цензуре в Нацбанке из-за интервью

Департамент коммуникаций Национального банка Украины запретил публиковать в оригинальном виде интервью изданию НВ первой замглавы НБУ Катерины Рожковой. Об этом Рожкова сообщила в Facebook.

"Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Нацбанка. Это очередной пример цензуры в НБУ, которая появилась с августа 2020 после смены руководства и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах", – заявила Рожкова.

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Первая замглавы НБУ добавила, что через несколько часов после проведения интервью, появился приказ главы НБУ Кирилла Шевченко о запрете Рожковой комментировать ряд тем.

"Появляется приказ главы НБУ о том, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и тд. Мне, как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией ПриватБанка, эту тему также комментировать нельзя", – отметила Рожкова.

Замглавы Нацбанка добавила, что сотрудники НБУ якобы получают указания не приглашать ее на заседание комитета по вопросам надзора. По ее словам, члены правления НБУ "в лучших советских традициях" получали выговоры за предоставление комментариев.

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Александр Мясищев

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