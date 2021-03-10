UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рожкова снова заявила о цензуре в Нацбанке из-за интервью

10.03.2021, 12:18
Рожкова снова заявила о цензуре в Нацбанке из-за интервью - Фото
Катерина Рожкова (Фото: пресс-служба НБУ)

Департамент коммуникаций Национального банка Украины запретил публиковать в оригинальном виде интервью изданию НВ первой замглавы НБУ Катерины Рожковой. Об этом Рожкова сообщила в Facebook.

"Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Нацбанка. Это очередной пример цензуры в НБУ, которая появилась с августа 2020 после смены руководства и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах", – заявила Рожкова.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Первая замглавы НБУ добавила, что через несколько часов после проведения интервью, появился приказ главы НБУ Кирилла Шевченко о запрете Рожковой комментировать ряд тем. 

"Появляется приказ главы НБУ о том, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и тд. Мне, как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией ПриватБанка, эту тему также комментировать нельзя", – отметила Рожкова.

Замглавы Нацбанка добавила, что сотрудники НБУ якобы получают указания не приглашать ее на заседание комитета по вопросам надзора. По ее словам, члены правления НБУ "в лучших советских традициях" получали выговоры за предоставление комментариев.

Читайте также
"Совет НБУ – троянский конь внутри Нацбанка". Рожкова о выговоре, работе с Шевченко и МВФ

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ Катерина Рожкова Кирилл Шевченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 