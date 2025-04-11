Порошенко обвинил НБУ в политическом заказе. Пышный требует доказательств или опровержения

Фото: Петро Порошенко / Facebook

Депутат Верховной Рады Петр Порошенко публично обвинил Национальный банк в политическом преследовании и давлении на его фонды (Фонд Порошенко, ROSHEN, ОО "Справа Громад"). Глава НБУ Андрей Пышный и правление НБУ отвергают эти обвинения, отмечая, что проверяют только банк Порошенко. Эта проверка плановая и была анонсирована еще в декабре 2024 года, говорится на сайте НБУ.

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"Мы получили письмо о проверке деятельности Фонд Порошенко, фонда ROSHEN и ОО "Справа Громад". Вопросы, которые они ставят, – абсурдные. Первое – по каким принципам мы отбираем доноров. Второе – по каким критериям мы выбираем направления использования средств. Третье – финмониторинг [Национального банка], который выполняет политические заказы, спрашивает, кто именно является получателем помощи", – говорится в посте Порошенко.

В периметр проверки Национального банка действительно попали фонды Порошенко, но в общей сложности речь идет об около 40 клиентах банка.

"В фокусе внимания валютного надзора, прежде всего, операции по невозвращению валютной выручки и непоставка оплаченных товаров на протяжении последних трех лет", – пояснил Пышный.

НБУ анализирует полноту и достаточность введенных банком мер с целью осуществления надлежащей проверки клиентов, мониторинга финансовых операций клиентов, принятия других мер, предусмотренных законом. В соответствии с требованиями законодательства, банк обязан документировать все принятые им меры при обслуживании клиентов. Поэтому при проверке Национальный банк запрашивает имеющиеся у банка информацию и документы.

Проверка банка не блокирует операционную деятельность клиентов.

Речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекте первичного финансового мониторинга.

"Убежден, что Петр Порошенко как человек, который был причастен к работе Национального банка, имея опыт работы на должности Председателя Совета НБУ, имеет полное понимание регуляторных требований, регламентов и организации работы регулятора. А значит, публикуя такие обвинения, сознательно втягивает НБУ в политическое противостояние, полностью осознавая последствия подрыва доверия к центробанку", – заявил Пышный.

Он добавил, что лично гарантирует прозрачность и соблюдение законодательства при проверке банка МИБ и пообещал, что решение НБУ будет исключительно законным и обоснованным.

"Требую немедленно публично предоставить доказательства давления со стороны НБУ, о которых идет речь в заявлении, – направленные на компании письма-запросы со стороны Национального банка или, возможно, другие доказательства. В случае их отсутствия – опровергнуть опубликованное заявление", – добавил Пышный.