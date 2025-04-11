Порошенко звинуватив НБУ в політичному замовленні. Пишний вимагає доказів або спростування

Фото: Петр Порошенко / Facebook

Депутат Верховної Ради Петро Порошенко публічно звинуватив Національний банк у політичному переслідуванні та тиску на його фонди (Фонд Порошенка, ROSHEN, ГО "Справа Громад"). Голова НБУ Андрій Пишний та правління НБУ відкидають ці звинувачення, наголошуючи, що перевіряють лише банк Порошенка. Ця перевірка є плановою і була анонсована ще в грудні 2024 року, йдеться на сайті НБУ.

"Ми отримали листа про перевірку діяльності Фонд Порошенка, фонду ROSHEN та ГО "Справа Громад". Питання, що вони ставлять, — абсурдні. Перше — за якими принципами ми відбираємо донорів. Друге — за якими критеріями ми обираємо напрямки використання коштів. Третє — фінмоніторинг [Національного банку], який виконує політичні замовлення, питає, хто саме є отримувач допомоги", — йдеться в дописі Порошенка.

У периметр перевірки Національного банку справді потрапили фонди Порошенка, але загалом йдеться про близько 40 клієнтів банку.

"У фокусі уваги валютного нагляду насамперед операції з неповернення валютної виручки і непоставка оплачених товарів упродовж останніх трьох років", — пояснив Пишний.

НБУ аналізує повноту та достатність запроваджених банком заходів з метою здійснення належної перевірки клієнтів, моніторингу фінансових операцій клієнтів, вжиття інших заходів, передбачених законом. Відповідно до вимог законодавства банк зобов’язаний документувати всі вжиті ним заходи під час обслуговування клієнтів. Тому під час перевірки Національний банк запитує наявні в банку інформацію та документи.

Перевірка банку не блокує операційну діяльність клієнтів.

Йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

"Переконаний, що Петро Порошенко як людина, яка була дотична до роботи Національного банку, маючи досвід роботи на посаді Голови Ради НБУ, має повне розуміння регуляторних вимог, регламентів та організації роботи регулятора. А отже, публікуючи такі звинувачення, свідомо втягує НБУ в політичне протистояння, повністю усвідомлюючи наслідки підриву довіри до центробанку", – заявив Пишний.

Він додав, що особисто гарантує прозорість та дотримання законодавства під час перевірки банку МІБ, і пообіцяв, що рішення НБУ буде виключно законним та обґрунтованим.

"Вимагаю негайно публічно надати докази тиску з боку НБУ, про які йдеться в заяві, — направлені на компанії листи-запити з боку Національного банку чи, можливо, інші докази. В разі їх відсутності — спростувати опубліковану заяву", — додав Пишний.