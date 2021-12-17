ПриватБанк компенсирует курсовые потери клиентов из-за сбоя

В ночь с 16 на 17 декабря в интернет-банкинге ПриватБанка произошел сбой в обменных курсах валют – доллар стоил столько же, сколько и евро, сообщает Finclub.

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Курс покупки евро у клиентов был установлен на уровне 30,5 грн, продажи – 30,9598 грн.

Доллар покупался по 27,05 грн., а продавался – по 30,9598 грн.

Банк исправил ошибку ​​и курс продажи был установлен на уровне 27,4 грн/$.

Как сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, транзакции, проведенные по завышенному курсу, будут перечислены и клиентам вернут переплату.

"Будет централизованный пересчет и возврат", – отметил Серга.

В июне в работе ПриватБанка произошел сбой - у некоторых пользователей были повторно списаны деньги. 27 сентября клиенты мобильного приложения Приват24 в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться.

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Юрий Тарасовский

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