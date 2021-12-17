UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк компенсирует курсовые потери клиентов из-за сбоя

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 15:32
ПриватБанк компенсирует курсовые потери клиентов из-за сбоя - Фото
Фото: depositphotos.com

В ночь с 16 на 17 декабря в интернет-банкинге ПриватБанка произошел сбой в обменных курсах валют – доллар стоил столько же, сколько и евро, сообщает Finclub.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Курс покупки евро у клиентов был установлен на уровне 30,5 грн, продажи – 30,9598 грн.

Доллар покупался по 27,05 грн., а продавался – по 30,9598 грн.

Банк исправил ошибку ​​и курс продажи был установлен на уровне 27,4 грн/$.

Как сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, транзакции, проведенные по завышенному курсу, будут перечислены и клиентам вернут переплату.

"Будет централизованный пересчет и возврат", – отметил Серга.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс валют ПриватБанк сбой в приватбанке
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 