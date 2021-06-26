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"Повторное списание средств": В работе ПриватБанка произошел сбой

26.06.2021, 15:22
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В работе АО "ПриватБанк" произошел сбой. Из-за него у некоторых пользователей были повторно списаны деньги, сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Также из-за сбоя некорректно отображается баланс по карте. По словам пресс-секретаря банка, списанные деньги вернутся на счета клиентов в течении суток.

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"Прошу прощения у некоторых клиентов банка, которые из-за сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", – заявил Серга.

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Александр Мясищев
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ПриватБанк сбой в приватбанке
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