"Повторное списание средств": В работе ПриватБанка произошел сбой

В работе АО "ПриватБанк" произошел сбой. Из-за него у некоторых пользователей были повторно списаны деньги, сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Также из-за сбоя некорректно отображается баланс по карте. По словам пресс-секретаря банка, списанные деньги вернутся на счета клиентов в течении суток.

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"Прошу прощения у некоторых клиентов банка, которые из-за сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", – заявил Серга.

В 2018 году произошел сбой в работе онлайн-банкинга, терминалов и банкоматов ПриватБанка. Он был связан с аварией магистральных каналов связи. Сбои в Приват24 также происходили в апреле и июне.

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Александр Мясищев

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