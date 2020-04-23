В работе онлайн-банкинга Приват24 произошел сбой

В работе онлайн-банкинга ПриватБанка - Приват24 - произошел технический сбой.

Для восстановления работы всех сервисов Приват24 нужно до полутора часов, пишет Интерфакс-Украина.

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"Наши специалисты прилагают все усилия для максимально быстрого восстановления работы всех версий сервиса. Восстановление продолжается, для полного выхода на штатную работу может потребоваться до полутора часов. Мы надеемся, меньше", - сказали агентству в пресс-службе.

ПриватБанк на период неполадок рекомендует использовать веб-версию Приват24 для осуществления необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.

В середине сентября 2019-го ПриватБанк представил обновленное приложение Privat24 с функцией биометрической оплаты покупок FacePay .

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