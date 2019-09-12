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Украинцы смогут оплачивать товары "лицом"

Украинцы смогут оплачивать товары "лицом"
12.09.2019, 13:49

Проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле

ПриватБанк и Visa объявили о запуске в Украине системы биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей. Об этом сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл на PrivatBank Innovation Day в Днепре.

По его словам, первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

Крумханзл отметил, что запуск этой услуги, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24.

"Мы запускаем технологию, позволяющую забыть дома и телефон, - отметил Крумханзл. - Совместный проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле. С помощью Приват24 эта возможность доступна всем клиентам ПриватБанка и любым офлайн- и онлайн-торговцам".

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три "селфи" с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

В ПриватБанке рассказали, что FacePay24 использует одну из самых ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

Amazon Rekognition создан на базибезпечнои, надежной и проверенной технологии глубокого обучения, разработанная экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео.

"Решение ПриватБанка и Visa не использует личную информацию, которая может содержаться в вашем контенте, для таргетинга продуктов, услуг или маркетинга", - отметили в ПриватБанке.

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Петр Крумханзл ПриватБанк приват24
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