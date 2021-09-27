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В работе Приват24 произошел сбой

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 16:58
В работе Приват24 произошел сбой - Фото
Фото: depositphotos.com

В понедельник, 27 сентября, клиенты мобильного приложения Приват24  от ПриватБанка в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться.  Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

При попытке входа в Приват24 появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".

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"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована. Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", — написал Серга.

Позже он добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в Приват24 ликвидирован.

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Наталия Софиенко
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Приват24 ПриватБанк сбой
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