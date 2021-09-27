В работе Приват24 произошел сбой
В понедельник, 27 сентября, клиенты мобильного приложения Приват24 от ПриватБанка в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
При попытке входа в Приват24 появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".
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"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована. Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", — написал Серга.
Позже он добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в Приват24 ликвидирован.
- В июне в работе АО "ПриватБанк" произошел сбой. Из-за него у некоторых пользователей были повторно списаны деньги.
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