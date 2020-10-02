Сдавали четвертаки тоннами. ПриватБанк рассказал об обмене 25-копеечных монет

За один день 1 октября 2020 года клиенты ПриватБанка принесли в кассы банка для обмена 25-копеечных монет, которые выходят из обращения, на сумму около 900 000 грн. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

"Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты ПриватБанка принесли на обмен 25-копеечных на общую сумму 4,2 млн грн", – сообщил Серга.

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На протяжении месяца услугой обмена четвертаков воспользовались более 27 000 человек. Каждый из них принес, в среднем, 622 монеты.

Всего ПриватБанком было изъято 16,8 млн монет общим весом в 48,6 тонн.

24 сентября НБУ выставил на аукцион в электронной торговой системе ProZorro лом выведенных из обращения монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеефк и 1 гривня старого образца общим весом 40 тонн. Проведение аукциона запланировано на 9 октября.

С 1 октября из обращения выводятся монеты номиналом в 25 копеек и некоторые купюры. Где и как долго их можно будет менять.

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Роман Брыль

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