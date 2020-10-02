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Сдавали четвертаки тоннами. ПриватБанк рассказал об обмене 25-копеечных монет

02.10.2020, 16:45
Сдавали четвертаки тоннами. ПриватБанк рассказал об обмене 25-копеечных монет - Фото
Фото: flickr

За один день 1 октября 2020 года клиенты ПриватБанка принесли в кассы банка для обмена 25-копеечных монет, которые выходят из обращения, на сумму около 900 000 грн. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. 

"Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты ПриватБанка принесли на обмен 25-копеечных на общую сумму 4,2 млн грн", – сообщил Серга.

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На протяжении месяца услугой обмена четвертаков воспользовались более 27 000 человек. Каждый из них принес, в среднем, 622 монеты.

Всего ПриватБанком было изъято 16,8 млн монет общим весом в 48,6 тонн.

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Роман Брыль
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